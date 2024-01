Prace nad nowym IP twórców Days Gone trwają. Bend Studio uspokaja graczy

Wygląda jednak na to, że na pierwsze szczegóły przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.

Według ostatnich doniesień Days Gone 2 miało znajdować się w produkcji i dzisiaj mogłoby już być dostępne na rynku. Sony nie dało jednak twórcom zielonego światła na rozwój kontynuacji przygód Deacona St. Johna. W czerwcu 2022 roku Bend Studio poinformowało natomiast, że pracuje nad „nowym IP”. Do tej pory nie doczekaliśmy się niestety oficjalnej zapowiedzi tajemniczej produkcji, ale – jak się okazuje – prace nad tytułem nadal trwają.

Bend Studio zapewnia, że cały czas pracuje nad swoim nowym IP

Brak materiałów i informacji na temat nowego IP od Bend Studio może niepokoić część graczy, którzy czekają na kolejną produkcję twórców Days Gone. Wygląda jednak na to, że fani wspomnianego zespołu nie mają powodów do obaw. Jeden z użytkowników portalu społecznościowego X (wcześniej Twitter) postanowił bowiem zapytać deweloperów o przebieg prac nad nową grą.