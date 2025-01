Prace nad Metro 4 zostały “zresetowane” po dwóch latach pracy? Insider dzieli się pierwszymi szczegółami

Na początku listopada ubiegłego roku 4A Games wydało poboczną grę z serii Metro, czyli Metro Awakening. Wielu graczy wciąż jednak czeka na pełnoprawną kontynuację serii - wspomniany tytuł ukazał się wyłącznie na VR. Według najnowszych informacji zespół wciąż pracuje nad kontynuacją.

Metro 4 - jak będzie wyglądała nowa odsłona serii

Insider poinformował, że Metro 4 powstaje już od 2020 roku, jednak na samym początku wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Mieliśmy otrzymać dostęp do otwartego świata, lecz decyzja o zmianie kierunku rozwoju poskutkowała całkowitym resetem projektu w 2022 roku. Ostatecznie zespół zdecydował się na duże, otwarte lokacje, choć mimo wszystko nie będzie to typowa produkcja open-world. Warto dodać, że w grze mamy przenieść się do moskiewskiego metra.