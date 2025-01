Poznaliśmy okno premiery Gothic Remake. Twórcy odpowiedzieli na zarzuty fana

Więcej informacji o dacie premiery Gothic Remake mogliśmy poznać przy okazji jednego ze sprawozdań finansowych grupy, Embracer, do której należy Alkimia Interactive. Wynika z niego, że planowane jest wydanie gry do końca roku fiskalnego, czyli do 30 marca. Nie wiemy czy ta data wciąż jest aktualna, ponieważ mogły nastąpić opóźnienia wewnątrz firmy.

Jak już wspomnieliśmy, dokładna data premiery Gothic Remake nie została ujawniona przez twórców. Możliwe, że w najbliższych miesiącach studio ogłosi nowe informacje na ten temat. Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowe screeny z wyczekiwanego odświeżenia.