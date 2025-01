Poznaliśmy nową ofertę Humble Choice. W abonamencie pojawiło się osiem nowych gier

Z okazji rozpoczęcia się nowego miesiąca w ramach Humble Choice pojawiło się sporo nowych gier. Na liście tytułów znalazła się między innymi popularna platformówka typu Soulslike, Blasphemous 2, oraz polska strategia od Eremite Games, czyli Against the Storm. Oba tytuły mogą pochwalić się bardzo dobrą średnią ocen wystawionych przez użytkowników Steam.

Humble Choice - gry dostępne w styczniu 2025

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Humble Choice w styczniu abonenci otrzymają dostęp do ośmiu tytułów, co jest standardem dla wspomnianej oferty. Warto dodać, że w ubiegłym miesiącu ta liczba wynosiła jednak o jeden więcej. Tym razem postanowiono podzielić się takimi grami, jak Fort Solis, Jagged Alliance 3 oraz wspomniane wcześniej Blasphemous 2. Oto lista wszystkich produkcji możliwych do otrzymania w postaci klucza do wykorzystania na platformie Steam.