Powstanie serial STALKER? Netflix chętny na wejście do Zony

Tym samym Netflix mógłby mieć ciekawą alternatywę dla The Last of Us od HBO, czy Fallouta od Amazona. STALKER nie jest aż tak dużą marką, co te dwie wspominane produkcje, ale możemy założyć, że amerykański widz nie byłby grupą docelową ekranizacji serii gier GSC Game World. Niestety musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwój wydarzeń w tej sprawie. Jednak szanse na serialową adaptację STALKER-a nigdy nie były większe.

Przypomnijmy, że STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na rynek 20 listopada. Gra dostępna jest wyłącznie na Xbox Series X/S oraz komputery osobiste.