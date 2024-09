Powstaje nowy serial z Gwiezdnych wojen. Prawdopodobnie bez Jedi

Już w grudniu doczekamy się premiery nowego serialu ze Star Wars, czyli Gwiezdnych wojen: Załoga rozbitków. Przed kilkoma dniami Lucasfilm zaprezentował świeże zdjęcia ze swojej nadchodzącej produkcji, w tym jedno przedstawiające piratów, na czele z Vanem, który wcześniej pojawił się w The Mandalorian. Okazuje się, że ten bohater może powrócić w kolejnym serialu na Disney+. W serwisie Production Weekly, który informuje o nowych produkcjach, w tym również tych jeszcze niezapowiedzianych, pojawiła się wzmianka o Star Wars: Pirates.

Star Wars: Pirates – Lucasfilm pracuje nad nowym serialem z Gwiezdnych wojen

Niestety nic więcej o tym projekcie nie wiemy, a sam tytuł zdaje się roboczy. Lucasfilm jednak rozpoczęło już pracę nad tą produkcją, ale to nie oznacza, że ten projekt na pewno powstanie. Serial znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju i studio może w każdym momencie go anulować. Mimo to Lucasfilm rozważa powstanie takiego projektu, więc możliwe, że za kilka lat otrzymamy historię o piratach osadzoną w uniwersum Gwiezdnych wojen.