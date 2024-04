Powstaje nowa wysokobudżetowa gra na podstawie Gry o Tron. Nie wszyscy będą zadowoleni

Nowa growa pozycja z Gry o Tron będzie MMORPG-iem tworzonym przez Nexon. Jeżeli więc liczyliście na pełnoprawną produkcję RPG podobną do Wiedźmina 3: Dziki Gon, to może zainteresuje Was fakt, że tytuł ma posiadać rozbudowaną kampanię fabularną.

W ostatnim czasie wiele dzieje się wokół Gry o Tron. Już w czerwcu na platformie Max zadebiutuje drugi sezon Rodu smoka, a w przygotowaniu są kolejne spin-offy popularnej serii. Nie wszystkie z zaplanowanych produkcji zostaną ukończone i niedawno dowiedzieliśmy się, że jeden z prequeli został anulowany. Również gracze mają powody do zadowolenia i jak podał serwis Redanian Intelligence w przygotowaniu jest kolejna gra zmierzająca na komputery i konsole. Będzie to pierwsza produkcja od czasu przygodowej gry od Telltale Games z 2014 roku. Część fanów cyklu Pieśni lodu i ognia jednak nie przyjmie tej wiadomości z większym entuzjazmem.

W grze nie zabraknie znanych postaci, jednak nie przemówią do nas głosami aktorów, którzy odgrywali tych bohaterów w serialu. Zamiast tego pojawi się nowa obsada głosowa.

Gracz będzie mógł wybrać bohatera płci męskiej lub żeńskiej, a niewybrana postać nadal ma towarzyszyć nam podczas historii, podobnie jak miało to miejsce w Mass Effect: Andromeda. Redanian Intelligence twierdzi, że produkcja ma być trochę podobna do The Elder Scrolls Online.

Nie jest to pierwsza próba przeniesienia Gry o Tron do produkcji MMORPG. Dziesięć lat temu powstawała produkcja zatytułowana Game of Thrones: Seven Kingdoms, która niedługo później została anulowana.