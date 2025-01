Powrót na wirtualne pola golfowe. Nadciąga nowa odsłona serii gier sportowych od 2K

PGA Tour 2K25 – wkrótce premiera nowej odsłony serii

Wśród nowości w PGA Tour 2K25 znajdziemy m.in. nową mechanikę EvoSwing, udoskonalone rodzaje uderzeń i lotu piłki, a także zaktualizowaną fizykę i oprawę wizualną. Twórcy gry chwalą się również „najbardziej wciągającym i konfigurowalnym trybem MyCareer w historii serii”. Gracze będą mieli okazję rywalizować w trzech z czterech najważniejszych turniejów golfowych: U.S. Open Championship, PGA Championship i The Open Championship.

W dniu premiery PGA Tour 2K25 gracze będą mogli wcielić się w takie gwiazdy golfa jak Tiger Woods, Matt Fitzpatrick, Max Homa, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim i Brooke Henderson. Lista dostępnych golfistów ma być rozszerzana po premierze. Gra zaoferuje 29 licencjonowanych pól golfowych, w tym Oakmont Country Club, Quail Hollow Club i Royal Portrush Golf Club. Po premierze do gry mają zostać dodane kolejne pola, w tym legendarne Old Course at St. Andrews.