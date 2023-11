Potężny kiełbasiany build w Baldur's Gate 3. Salami ku chwale awanturników!

Baldur's Gate 3 oferuje niesamowite możliwości i swobodę, jeśli chodzi o podejście do rozgrywki. Co ważne, kreatywność graczy często jest doceniania, a świat gry został zaprojektowany w taki sposób, by zostawiał sporo miejsca do eksperymentów. Deweloperzy z Larian Studios z pewnością byli gotowi na to, że nie każda przygoda będzie toczyć się w myśl scenariusza, ale czy spodziewali się kreacji potężnego Salamimancera znanego jako Lord of the Sausages.

Najlepszy build w Baldur's Gate 3?

Właśnie taki build przygotował youtuber o nicku cRPG Bro. Wyposażył swoją postać w dwa śmiercionośne pętka kiełbasy, którymi bohater potrafi zadawać do 700 obrażeń na turę wykonując przy tym 13 ataków. A to wszystko na najwyższym poziomie trudności! Jeśli podczas swojej przygody natrafiliście na walkę, której nie jesteście w stanie wygrać, może czas wezwać na pomoc Salamimancera.



Specjalizujący się w materiałach z gier RPG twórca przygotował kompleksowy przewodnik prezentujący, jak należy stworzyć postać, by była godna władać taką mocą. Wideo objaśnia każdy z aspektów krok po kroku. Oczywiście, nie zabrakło momentów, na których możemy podziwiać czempiona w akcji.



Jeśli chodzi o bardziej mięsiste informacje odnośnie najnowszej produkcji Larian Studios, przypomnijmy, że przed paroma dniami gra doczekała się aktualizacji wprowadzającej ponad 1000 zmian i poprawek. W sieci pojawiły się również plotki sugerujące datę premiery gry na konsolach Xbox Series X/S.



Przypomnijmy, że Baldur's Gate 3 zadebiutowało na PC 3 sierpnia. Wersja na PlayStation 5 została oddana w ręce graczy 6 września. O tym, że w najnowszą produkcję Larian Studios warto zagrać, dowiecie się z przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Baldur’s Gate 3 - Z godnością i humorem.