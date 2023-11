Baldur's Gate III z kolejną aktualizacją. Patch 4 to ponad 1000 zmian i poprawek

Niedawno przedstawiciele Larian Studios poinformowali (podajemy za serwisem Games Radar) o udostępnieniu kolejnej – czwartej – dużej aktualizacji do gry Baldur’s Gate III. Patch wprowadza do produkcji w sumie ponad 1000 zmian; są to głównie poprawki i drobniejsze usprawnienia. Zainteresowanych pełną listą (bardzo, bardzo długą) zapraszamy pod ten adres.

Baldur’s Gate 3 – kolejna duża aktualizacja

Najważniejsze nowości to dla wielu najprawdopodobniej wprowadzenie trybu dostępności dla daltonistów oraz możliwość dostosowania wyglądu najmitów zaraz po zrekrutowaniu ich. Oprócz tego zmieniono mechanikę zaklęcia Rozmowa ze zmarłymi – teraz możemy rzucić je ponownie, jeżeli za pierwszym razem nie udało nam się zadać żadnych pytań (np. w przypadku gdy zmarły nie chciał rozmawiać z zabójcą, a gracz dopiero później rzucił na siebie zaklęcie zmieniające wygląd).