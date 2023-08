Port Red Dead Redemption z drobnymi ulepszeniami grafiki. Porównania wskazują różnice

Porównania wskazują, że gra otrzymała nie tylko lepszą rozdzielczość, ale również większą stabilność w porównaniu do wydania z PlayStation 3. Pewnym zaskoczeniem może być również zauważalnie lepsza grafika niż w wersji na Xboksa One X. Najlepiej widać to po cieniach, które są ładniejsze w porcie na PlayStation 4. Gra wyświetla również więcej detali na większych dystansach, a do tego filtrowanie anizotropowe zostało zwiększone do 16x. Wersje na PS4 i Switcha obsługują technologię AMD FSR 2.2., która wpływa na zwiększenie jakości bez wpływu na wydajność. Poniżej zobaczycie porównania różnych wersji pierwszego Red Dead Redemption.

