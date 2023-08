Port Red Dead Redemption najpopularniejszą grą w PS Store. Bojkot graczy się nie udał

Mimo to nie przeszkodziło to wielu osobom zainteresować się Red Dead Redemption w wydaniu na PlayStation 4. Najwyraźniej sporo graczy już zdążyło kupić grę lub dodało ją do listy życzeń, tym samym windując ją na sam szczyt listy najpopularniejszych tytułów na PlayStation Store.

Wczytywanie ramki mediów.