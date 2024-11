Porównanie STALKER 2: Heart of Chornobyl na Xbox Series X i Xbox Series S

Jak już wspomnieliśmy, STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił wczoraj w ręce graczy. Redakcja Pure Xbox przygotowała natomiast porównanie ukazujące, jak wypada gra na konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jak zaznaczono w artykule na stronie portalu, wersja przedstawiona na porównaniu jest przedpremierowa, jednak po przeprowadzeniu testów najnowszej wersji „wydajność pozostaje bardzo podobna”.

STALKER 2: Heart of Chornobyl ukazał się na rynku, a pierwsze recenzje dziennikarzy zawierały zarówno pochwały, jak i zastrzeżenia. Użytkownicy Steama ocenili natomiast grę „bardzo pozytywnie” , a w najgorętszym momencie ostatnich 24 godzin jednocześnie grało ponad 113 tysięcy osób. W sieci znajdziemy natomiast porównanie gry na Xbox Series X i Xbox Series S.

Zakazana zona w Czarnobylu zmieniła się nie do poznania po drugiej eksplozji w 2006 roku. Przez mutantów, anomalie i walczące ze sobą strony w zonie żyje się bardzo ciężko. Bez względu na niebezpieczeństwa takie artefakty przyciągały wielu stalkerów, którzy, ryzykując życiem, zapuszczali się do zony z nadzieją na bogactwa lub może i odkrycie prawdy skrywającej się w Sercu Czarnobyla. – głosi opis gry.

STALKER 2: Heart of Chornobyl na Xbox Series X posiada dwa tryby graficzne – tryb Performance umożliwia rozgrywkę w 60 FPS, natomiast tryb Quality w 30 FPS. Na Xbox Series S produkcja GSC Game World działa tylko w 30 FPSach. Jak zauważyła redakcja Pure Xbox, „liczba klatek na sekundę w Stalker 2 dość mocno skacze - szczególnie w trybie 60 klatek na sekundę - i jest to jeden z tych tytułów, w których VRR jest bardzo ważne”. Redaktorzy zaznaczają, że jeśli telewizor lub monitor zainteresowanych obsługuje tę funkcję, warto upewnić się, że jest włączona przy rozgrywce w STALKER 2. Materiał porównujący znajduje się na dole wiadomości.

Przypomnijmy, że STALKER 2: Heart of Chornobyl zadebiutował na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Gra GSC Game World ukazała się wczoraj – 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.