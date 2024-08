Popularna powieść sci-fi dla młodzieży otrzyma ekranizację. Pierwszy zwiastun Uglies od Netflixa

Adaptacje powieści dla młodzieży wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem w branży filmowej. Sukcesy Igrzysk śmierci, a ostatnio prequela Ballady ptaków i węży, pokazały, że jest zapotrzebowanie na takie kino. Chociaż po drodze pojawiło się sporo niewypałów, żeby tylko wspomnieć o niedokończonej serii Niezgodna, czy Piątej fali, to nawet platformy streamingowe próbują swoich sił w takich produkcjach. Najnowszym tego przykładem jest Uglies od Netflixa, które właśnie doczekało się pierwszego zwiastuna.

Uglies – pierwszy zwiastun nowego sci-fi Netflixa

Będzie to adaptacja powieści napisanej przez Scotta Westerfelda w 2005 roku. Historia została osadzona w futurystycznym świecie, w którym poznajemy młodą Tally Youngblood. Dziewczyna odlicza dni do momentu, w którym będzie mogła poddać się zabiegowi kosmetycznemu, któremu podlegają wszyscy mieszkańcy miast w wieku 16 lat. Mogą oni zmienić swoje twarze i ciała w nieskazitelne sylwetki modelek i modeli. Tally marzyła o swoim nowym wyglądzie, do czasu, aż jej koleżanka zrezygnował z zabiegu i pokazał dziewczynie inny sposób na życie. Rozdarta między Shay a jej najlepszą przyjaciółką Peris, musi wybrać między wszystkim, co kiedykolwiek znała, a zupełnie nową drogą, którą społeczeństwo nie chce zaakceptować.