Ponad 3 godziny gameplayu z Croc Legend of the Gobbos. Twórcy opowiadają o remasterze

W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, kiedy zadebiutuje Croc Legend of the Gobbos . Premiera jeszcze w tym miesiącu, w związku z czym deweloperzy nie zwalniają tempa i udostępnili długi, 3-godzinny gameplay z remastera kultowej platformówki. Materiał zawiera również komentarze twórców, którzy opowiadają nieco więcej o produkcji.

Croc Legend of the Gobbos na długim gameplayu

Do sieci trafił bardzo długi, bo ponad 3-godzinny zapis transmisji z rozgrywką z Croc Legend of the Gobbos. Live stream odbył się na kanale My Life in Gaming z udziałem deweloperów z Argonaut Games. Twórcy opowiedzieli nieco więcej na temat produkcji, pokazując jednocześnie, jak prezentuje się odświeżona wersja platformówki. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Przy okazji przypomnijmy, że termin premiery Croc Legend of the Gobbos to grudzień 2024 roku – nie znamy jeszcze dokładnej daty debiutu. Cyfrowa wersja gry ma kosztować 29,99 dolarów (około 120 zł), natomiast pudełkowa wersja 39,99 dolarów (około 160 zł). Fizycznie wydanie trafić ma na rynek w drugim kwartale 2025 roku. Pudełkowa edycja standardowa i kolekcjonerska będą dostępnie wyłącznie na Nintendo Switch i PlayStation 5.