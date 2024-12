Ponad 1400 przecen w Nintendo eShop. Zniżki sięgają nawet 90%

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji przetestować rodzimego Wiedźmina na konsoli Nintendo Switch, to właśnie macie ku temu idealną okazję. Wiedźmin 3 wraz z dodatkami kupicie za kwotę poniżej 100zł, ale to nie jedyna polska produkcja znajdująca się na liście. W dobrej cenie znajduje się także The Medium oraz Superhot. Sporo fajnych tytułów czeka także na fanów mangi i anime. Nintendo oferuje w świetnych cenach gry z serii Dragon Ball, One Piece oraz Digimon.

Nintendo eShop z ogromną ilością przecen

Przygotowaliśmy dla was wybrane tytuły, które według nas są warte uwagi. Wśród nich znajdziecie bijatyki, przygotówki, paltformówki, wyścigi, trochę sportu i wiele innych.