Polskie Tainted Grail: The Fall of Avalon już dostępne w ramach Early Access

Tainted Grail: The Fall of Avalon to propozycja od rodzimego studia Questline, które możecie kojarzyć za sprawą wydanego w 2021 roku Tainted Grail: Conquest. Ich najnowsza produkcja właśnie zadebiutowała na Steam w ramach usługi Early Access, a twórcy przygotowali z tej okazji specjalny trailer.

Tainted Grail: The Fall of Avalon już dostępne we wczesnym dostępie

Tainted Grail: The Fall of Avalon to gra RPG, której akcja rozgrywa się w otwartym świecie. Na pierwszy rzut oka ciężko pozbyć się skojarzeń z The Elder Scrolls V: Skyrim, głównie za sprawą pierwszoosobowego widoku. Produkcja ma dojrzewać we wczesnym dostępie przez około 9-16 miesięcy, ale już teraz gracze wypowiadają się o niej w pozytywny sposób.



Na ten moment Tainted Grail: The Fall of Avalon doczekało się na Steam ponad 200 recenzji, a większość z nich, bo aż 77%, to pozytywne opinie. Jak możemy przeczytać w komentarzach, gracze chwalą fabułę i klimat. Obrywa się natomiast nieco przestarzałemu systemowi walki i otwartemu światu, który na ten moment dla niektórych wydaje się być pusty.