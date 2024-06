Polskie El Dorado: The Golden City Builder zadebiutowało na Steam. Gra pozwala stworzyć „ociekające złotem” miasto

Na platformie Valve ukazała się właśnie gra El Dorado: The Golden City Builder. Przed graczami stoi wyzwanie stworzenia „najpotężniejszego imperium całego półwyspu Jukatańskiego”. Zainteresowani będą mogli rozwijać swoją osadę, zarządzać zasobami, a także nawiązywać stosunki dyplomatyczne z sąsiadami (lub ich podbijać).

W El Dorado: The Golden City Builder liczy się także przychylność Bogów. Dzięki niej możemy bowiem nie tylko liczyć na swobodny rozwój osady, ale także na poszerzenie granic i większe możliwości w zakresie polityki. Aby uniknąć gniewu Bogów, należy składać ofiary w miejscach kultu i urządzać huczne festiwale. W przeciwnym wypadku można spodziewać się kataklizmów i innych problemów, które utrudnią rozkwit miasta.

Twoim celem w grze El Dorado: The Golden City Builder, będzie stworzenie najpotężniejszego imperium całego półwyspu Jukatańskiego. Rozwijaj swoją początkowo niewielką wioskę w ociekające złotem i tętniące życiem miasto. Buduj, rozwijaj, zarządzaj zasobami i bądź przychylny Bogom. Zdominuj inne wznoszące się lub już istniejące osady poszczególnych rodów, poprzez podboje. Dyplomacja lub krew, to Ty decydujesz.– głosi opis gry El Dorado: The Golden City Builder na platformie Steam.