Polskie Achilles: Legends Untold trafi wkrótce do szerszego grona odbiorców

We wrześniu doczekaliśmy się zapowiedzi Achilles: Survivor . Tymczasem okazuje się, że już niebawem kolejni gracze będą mieli okazję zapoznać się z poprzednią produkcją polskiego Dark Point Games. Jeszcze w tym miesiącu Achilles: Legends Untold zadebiutuje bowiem na nowej platformie.

Zanurz się w świecie, w którym opanowanie sztuki walki, począwszy od taktyki obronnej, jak blokowanie i unikanie, aż po różnorodne ataki, jest kluczem do sukcesu. Jeśli upadniesz w walce, powstań ponownie, rozwijaj umiejętności swojego bohatera, wypróbuj inną taktykę i ruszaj znowu do przodu – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec warto przypomnieć, że pełna wersja Achilles: Legends Untold zadebiutowała 2 listopada 2023 roku. Obecnie gra Dark Point Games dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych wspomnianym tytułem zapraszamy również do lektury: Achilles: Legends Untold - recenzja. To całkiem niezła gra, ale…