Polski serial Netflixa wywołał kontrowersję za granicą. Eksperci ostrzegają przed „niebezpieczeństwem”

Zawsze to darmowa reklama.

Egzorcysta to polski animowany serial dla dorosłych od Bartosza Walaszka, twórcy Kapitana Bomby i Blok Ekipy. Pierwsza seria zadebiutowała w 2017 roku, jeszcze na platformie streamingowej Showmax. Od grudnia 2019 roku serial można oglądać na Netflixie, wraz z drugą serią zatytułowaną Bogdan Boner: Egzorcysta z 2020 roku. Produkcja niedawno trafiła do biblioteki serwisu we Włoszech, którą z racji tytułu zainteresowało się środowisko teologów. Jeden z nich krytykuje serial i ostrzega przed jej niebezpiecznym wpływem.