Polski FPS SUPERHOT do wypróbowania za darmo

Fani strzelanek mają okazję, by bez żadnych opłat wypróbować dobrego polskiego FPS-a SUPERHOT. Studio SUPERHOT Team odpaliło bowiem darmowy weekend z produkcją na Steamie. Aby przetestować tytuł, należy udać się na jego stronę na platformie Valve i kliknąć w zielony przycisk “zagraj”, uprzednio logując się na swoim koncie.

SUPERHOT to eksperymentalna strzelanka pierwszoosobowa, w której mamy za zadanie wyeliminować tłumy czerwonych przeciwników. Co ważne, czas płynie tu jedynie wtedy, gdy nasza postać się porusza. Do tego dochodzi oryginalna oprawa wideo. Twórcy opisują swoje dzieło w następujących słowach:

SUPERHOT to gra FPS, w której czas płynie tylko, gdy się poruszasz. Nie ma tu regenerującego się paska zdrowia. Nie ma wygodnych paczek z amunicją. Jesteś ty i twoi wrogowie. Wyrywaj im broń, zabijaj i manewruj pośród nawałnicy mknących w zwolnionym tempie pocisków.

Gry za darmo – inne propozycje

A jeśli chodzi o inne wieści na temat darmowych tytułów, to warto przypomnieć, że od wczoraj na model free-to-play przeszła polska strzelanka online World War 3. Szczegóły i potrzebne linki znajdziecie pod tym adresem. Z kolei jeśli ktoś lubi gry wyścigowe, to być może zainteresuje się darmowym weekendem z F1 22. I jak zawsze jakieś darmoszki ma dla nas wujek Epic Games – w tym tygodniu są to Runbow i The Drone Racing League Simulator.