Polska strzelanka World War 3 dostępna za darmo

World War 3 to taktyczny wieloosobowy FPS , za którego tworzeniem stoi polskie studio The Farm 51. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś ruszyły otwarte beta-testy shootera. Produkcja przeszła też na model free-to-play i jest dostępna za darmo. Aby wejść do gry, należy odwiedzić jej stronę lub Steama .

Co mniej więcej czeka nas, gdy zdecydujemy się wypróbować strzelankę, możecie sprawdzić, oglądając zwiastun z otwartej bety. Publikujemy go na samym dole. A jeśli chodzi o tryby i mapy, to na stronie World War 3 na Steamie czytamy: