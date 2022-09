F1 22 do wypróbowania za darmo!

Jeśli macie wolne kolejne kilka dni i lubicie grać w ścigałki, to Codemasters ma dla Was ofertę specjalną. Przez trzy kolejne dni można testować za darmo na Steamie aktualną odsłonę serii F1. Wszystko, co należy zrobić, by siąść za kierownicą bolidu F1 lub F2, to wejść na kartę F1 22 na Steamie, wybrać przycisk “zagraj” i zalogować się na swoje konto.

Premiera F1 22 odbyła się 1 lipca. Tytuł umożliwia ściganie się w bolidach sezonu 2022 F1 z 20 kierowcami i 10 drużynami. Przez weekend mamy dostęp do pełnej wersji, czyli możemy wypróbować tryby takie jak Career, My Team czy Formula 2. A jeśli mamy z kim grać, to możemy się ścigać na podzielonym ekranie.

Gry za darmo – tych nigdy za wiele