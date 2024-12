Pojawiła się nowa aktualizacja do Final Fantasy 7 Remake, która znacząco przyspiesza rozgrywkę

Square Enix nie porzuca swoich wydanych już gier z serii Final Fantasy. Wokół produkcji cały czas coś się dzieje, a teraz pierwszy Remake siódemki otrzymał aktualizację, która pozwoli ukończyć szybciej grę, czyniąc ją przy okazji niesamowicie łatwą. Oczywiście jest to opcjonalne rozwiązanie, więc osoby chcące rozkoszować się rozgrywką na starych zasadach mogą spać spokojnie. Twórcy przybliżyli aktualizację za pomocą serwisu X.

Nowy tryb w Final Fantasy 7 Remake

Aktualizacja wprowadziła tryb o nazwie „Head Start”, który pozwala na szybkie oglądanie przerywników filmowych (tempo x1,5 oraz x2,0) oraz dodaje mnóstwo wzmocnień na samym początku gry. Jednym z bardziej istotnych jest natychmiastowy awans każdej postaci w drużynie do 45 poziomu, a więc zaledwie pięć leveli przed limitem. Dzięki temu gracze będą mogli wykorzystać ogromną liczbę punktów SP i ulepszyć swoją drużynę według własnego uznania. Do tego dorzucono kilka materii na maksymalnym poziomie co jest potężnym wzmocnieniem na początkowym etapie zabawy.