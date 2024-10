Podobny? Gwiazda The Bear zagra Bruce’a Springsteena w jego filmowej biografii

Pierwsze spojrzenie na Jeremy’ego Allena White’a jako Bruce’a Springsteena w Deliver Me From Nowhere

W sieci zostało zaprezentowano pierwsze zdjęcie Jeremy’ego Allena White’a jako Bruce'a Springsteena. Deliver Me From Nowhere, czyli filmowa biografia muzyka ma być inspirowana albumem z 1982 roku pt. Nebraska. Rozpoczęto już kręcić zdjęcia dzięki czemu fani muzyka po raz pierwszy mogą zobaczyć jego odtwórce. Photo: Aaron Rapoport/Corbis/Getty Gwiazda The Bear jako Bruce Springsteen Produkcję wyreżyseruje i napisze Scott Cooper, twórca Szalonego serca z Jeffem Bridgesem. Scenariusz został oparty jest na książce Warrena Zanesa. Film przeniesie widzów do rodzinnego New Jersey i Nowego Jorku, miast bliskich dla Springsteena, z dodatkowymi scenami kręconymi w Los Angeles. Premiera kinowa planowana jest na przyszły rok.

Warto dodać, że album Nebraska uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł w karierze Springsteena. Nagrał go na prostym, 4-ścieżkowym magnetofonie w swojej sypialni. Twórcy podkreślają, że Deliver Me From Nowhere ma na celu uchwycenie tej niepowtarzalnej, intymnej atmosfery albumu i jego emocjonalnego wymiaru. Reżyser przyznaje, że Nebraska głęboko ukształtowała jego artystyczną wrażliwość, a praca nad filmem to dla niego osobista podróż.

Do obsady dołączyli Stephen Graham jako ojciec Springsteena, Paul Walter Hauser jako technik gitarowy Mike Batlan oraz Odessa Young, prawdopodobnie w roli ukochanej artysty. Za produkcję odpowiada studio 20th Century Studios. Jeremy Allan White jest obecnie rozchwytywany dzięki roli w serialu The Bear. Dwa lata z rzędu otrzymał za występ w serialu zarówno Złoty Glob jak i nagrodę Emmy.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.