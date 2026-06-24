Po sukcesie Prawdziwego bólu Jesse Eisenberg wraca z nowym komediodramatem i gwiazdorską obsadą

Julianne Moore i Paul Giamatti zagrali główne role w nowej produkcji reżysera nominowanego do Oscara

Do sieci trafił pierwszy zwiastun The Debut, nowego filmu wyreżyserowanego przez Jessego Eisenberga. To jego kolejny pełnometrażowy projekt za kamerą po świetnie przyjętym Prawdziwym bólu, który przyniósł Kieranowi Culkinowi Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. O czym opowie The Debut, nowy film Jessego Eisenberga? W nowym filmie główną bohaterką filmu jest Mona, grana przez Julianne Moore nieśmiała gospodyni domowa, która przez przypadek trafia do lokalnego teatru amatorskiego. Tam poznaje ekscentrycznego reżysera Jerry’ego, w którego wciela się Paul Giamatti.

W zwiastunie Mona przyznaje: Nie śpiewałam przed nikim od czasu chóru kościelnego. Jerry dostrzega jednak w kobiecie potencjał i postanawia wydobyć z niej występ życia. Choć wcześniejsze doniesienia sugerowały musical, The Debut ma być przede wszystkim komediodramatem o ludziach tworzących amatorski teatr. Uczestnicy pokazów testowych opisują film jako dziwną, mroczną i bardzo zabawną historię o aktorstwie, złudzeniach i ekscentrykach z teatru społecznego.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się również Halle Bailey, Havana Rose Liu, Colton Ryan, Lilli Cooper, Maulik Pancholy oraz Bernadette Peters. Sam Eisenberg pojawi się na ekranie w niewielkiej roli. Za zdjęcia odpowiada Drew Daniels, a muzykę skomponował Emile Mosseri, nominowany do Oscara za ścieżkę dźwiękową do Minari. Studio A24 nie ujawniło jeszcze daty premiery filmu, ale branżowe media spekulują, że The Debut może zostać pokazany jesienią na festiwalach w Toronto lub Telluride. Po sukcesie Prawdziwego bólu nie brakuje też głosów, że studio ponownie może szykować się do walki o najważniejsze filmowe nagrody.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









