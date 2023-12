PlayStation Portal – co kryje w środku? Zobaczcie film z demontażu nowego urządzenia Sony

Sony raczy nazywać swoją nową zabawkę konsolą mobilną, ale wiadomo, że jest to jedynie jej namiastka. Po prostu w końcu udało się zrealizować obietnicę, którą składano przez wiele lat. Remote play, czyli gra zdalna stała się możliwa, ale przeciwnicy tego rozwiązania podkreślają, że wystarczyło utrzymać przy życiu PlayStation Vita, która to była pełnoprawnym handheldem i wspierać go dobrymi grami. Zamiast tego dostaliśmy kosztownego Portala.

PlayStation Portal rozebrane na kawałki. Co kryje w sobie urządzenie remote play?

Co by nie mówić, PlayStation Portal jest już na rynku, a jego dobra sprzedaż była zaskoczeniem dla wszystkich – chyba nawet dla Sony – ponieważ pierwsza porcja wyprodukowanych urządzeń wyprzedała się po dwóch tygodniach od premiery.