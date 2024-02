Wyciekł tytuł pierwszej gry PS Plus na marzec. Gracze otrzymają ciekawą produkcję

Poznaliśmy tytuł pierwszej gry z marcowej oferty szykowanej przez Sony dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus.

Niezawodny w wyciekach serwis Deadlabs przedstawił pierwszą grę marca w PlayStation Plus. Już jutro Sony ujawni pełną ofertę, więc subskrybenci dowiedzą się, czy warto będzie sięgnąć po gry oferowane przez usługę w przyszłym miesiącu. W lutym gracze mogli odebrać Foamstars, Rollerdrome oraz Steelrising, a już na początku marca nastąpi zmiana oferty, a jedną z dostępnych gier będzie Sifu.

PlayStation Plus na marzec 2024 – wyciek pierwszej gry

Produkcja zostanie oferowana w standardowej edycji, a przypisanie gry do konta będzie możliwe od 5 marca do 2 kwietnia 2024 roku. Jutro poznamy pozostałe dwa tytuły z marcowej oferty PlayStation Plus.