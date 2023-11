PlayStation Plus w promocji na Black Friday. Sony ujawnia szczegóły oferty

Już niedługo rozpoczną się najróżniejszego rodzaju promocje zorganizowane z okazji Black Friday (Czarny Piątek). Nie inaczej będzie w przypadku Sony – przedstawiciele japońskiej korporacji ujawnili najważniejsze szczegóły na temat wydarzenia, w ramach którego przecenione zostaną nie tylko konsole, ale również abonament PlayStation Plus.

PlayStation Plus taniej z okazji Black Friday

Promocje na sprzęt PlayStation oraz na gry w PlayStation Store będą trwały od 17 do 27 listopada. W tym czasie zainteresowani zakupem subskrypcji PlayStation Plus w wariancie 12-miesięcznym będą mogli liczyć na 30% zniżkę. Jeżeli natomiast należycie do tych, którzy usługę już posiadają, będziecie z kolei mogli skorzystać z 25% rabatu na aktualizację do PlayStation Plus Extra lub 30% rabatu na aktualizację do PlayStation Plus Premium.

Jeśli chodzi o gry, w internetowym sklepie PlayStation Store w trakcie trwania wyprzedaży Black Friday w niższych cenach zakupimy między innymi EA Sports FC 24, NBA 2K24 czy Assassin’s Creed: Mirage. Więcej szczegółów poznamy w dniu rozpoczęcia wydarzenia – zainteresowani mogą sobie już zapisać oficjalną stronę PlayStation Black Friday.