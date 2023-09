PlayStation Plus na październik pozytywnie zaskakuje. Duża gra z ubiegłego roku w ofercie

I to jest bardzo dobra oferta w usłudze Sony.

Już dawno nie było tak dobrej oferty PlayStation Plus. Zgodnie z wczorajszym wyciekiem w październikowej ofercie usługi pojawi się The Callisto Protocol. Produkcja studia Striking Distance Studios zadebiutowała na rynku 2 grudnia 2022 roku i po zaledwie dziesięciu miesiącach subskrybenci PlayStation Plus będą mogli w nią zagrać bez dodatkowych opłat. Sony przygotowało więc porządną niespodziankę dla fanów horrorów z okazji tegorocznego Halloween.