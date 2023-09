PlayStation Plus wyciekł na październik. Kolejny głośny tytuł AAA trafi do oferty

Sony zaskoczyło ofertą PlayStation Plus na październik.

Serwis Dealabs ujawnił październikową ofertę w PlayStation Plus. Sony zapewni subskrybentom swojej usługi kolejną głośną grę AAA. Już w najbliższy wtorek posiadacze abonamentu będą mogli odebrać ubiegłoroczne The Callisto Protocol, czyli survival-horror od studia Striking Distance Studios, będący odpowiedzią na konkurencyjnego Dead Space’a. Gra zadebiutowała na rynku 2 grudnia 2022 roku, więc pojawi się w usłudze po niecałym roku od premiery.

Drugą z ujawnionych gier, która trafi do PlayStation Plus w październiku jest Farming Simulator 22. Już jutro Sony oficjalnie ujawni wszystkie gry z oferty swojej usługi na przyszły miesiąc. Wtedy dowiemy się, czy wyciek wspomnianych gier się sprawdzi. Przypomnijmy, że nowe gry w PlayStation Plus będzie można odebrać już 3 października.

PlayStation Plus – wyciek październikowej oferty