Biblioteka PlayStation Plus Extra i Premium została w tym tygodniu wzbogacona o 14 nowych gier . Niestety abonenci Sony będą musieli wkrótce pożegnać się z kolejnymi produkcjami. W sieci udostępniono bowiem listę gier, które już w przyszłym miesiącu opuszczą wspomnianą usługę. Okazuje się, że subskrybenci japońskiej firmy stracą niebawem dostęp do 11 tytułów.

Na liście gier oznaczonych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium znajdziemy m.in. dwie odsłony serii Yakuza. Zgodnie z przekazanymi informacjami już w przyszłym miesiącu abonenci Sony będą musieli pożegnać się z Yakuza 6: The Song of Life oraz Yakuza: Like a Dragon. Ponadto usługa japońskiej firmy zostanie również uszczuplona o Śródziemie: Cień Mordoru oraz Śródziemie: Cień Wojny.