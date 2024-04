PS Plus Extra i Premium straci 25 gier w maju. Wielkie czyszczenie biblioteki

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium znajdziemy m.in. The Messenger – debiutancką produkcję studia Sabotage, które w zeszłym roku dostarczyło na rynek świetne Sea of Stars. Ponadto w maju 2024 roku z biblioteki usługi Sony znikną także takie tytuły jak Abzu, Ashen, The Artful Escape czy This is the Police. To jednak nie koniec złych wieści.