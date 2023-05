PlayStation 5 Pro ma trafić wkrótce w ręce pierwszych deweloperów

Na początku kwietnia Tom Henderson zapowiedział, że w nadchodzących miesiącach otrzymamy pierwsze szczegóły dotyczące PlayStation 5 Pro. Znany insider postanowił jednak podzielić się kolejnymi informacjami na temat wspomnianego sprzętu. Dziennikarz opublikował nowy raport, w którym poinformował, że ulepszona wersja konsoli dziewiątej generacji firmy Sony trafi wkrótce w ręce pierwszych deweloperów.

Zespoły należące do PlayStation Studios mają niebawem otrzymać devkity PlayStation 5 Pro

Henderson w artykule opublikowanym na łamach portalu Insider Gaming zapewnił, że Sony ze „100% pewnością” pracuje obecnie nad PlayStation 5 Pro. Dziennikarz ujawnił także, że w ciągu „najbliższych kilku miesięcy” devkity wspomnianego sprzętu mają trafić w ręce zespołów należących do rodziny PlayStation Studios.



Insider dodał, że zewnętrzni deweloperzy będą musieli poczekać na swoje zestawy do końca bieżącego roku. Henderson ponownie wspomniał również o planowanym terminie premiery PlayStation 5 Pro. Dziennikarz jest przekonany, że ulepszona wersja konsoli dziewiątej generacji Sony trafi do sprzedaży w okresie świątecznym 2024 roku.



Należy jednak podkreślić, że PlayStation 5 Pro wciąż nie doczekało się oficjalnej zapowiedzi. Warto natomiast wspomnieć, że według nieoficjalnych informacji Sony pracuje także nad modelem PlayStation 5 z odłączonym napędem. Japońska firma rzekomo ma w tym roku dostarczyć na rynek również nową konsolę przenośną o kodowej nazwie PlayStation Q Lite.