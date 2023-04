PlayStation Q Lite zadebiutuje w tym roku? Insider wspomina o terminie premiery

W zeszłym tygodniu Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – poinformował, że Sony pracuje nad nową konsolą przenośną o kodowej nazwie PlayStation Q Lite. Japońska firma zamierza rzekomo Sony oprzeć swój sprzęt na przesyłaniu strumieniowym w chmurze, promując funkcję Remote Play. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym urządzeniem. Henderson podzielił się bowiem również potencjalnym terminem premiery PlayStation Q Lite.

PlayStation Q Lite może zadebiutować w listopadzie – informuje znany insider

Insider już w zeszłym tygodniu informował, że PlayStation Q Lite ma zadebiutować dopiero po nowym modelu PlayStation 5 z odłączanym napędem, ale jeszcze przed PlayStation 5 Pro. Henderson w ostatnim odcinku Iron Lords Podcast (dzięki GamingBolt) ponownie potwierdził tę informację, ale jednocześnie podzielił się dodatkowo nieco bardziej konkretnym terminem.



Henderson ujawnił bowiem, że premiera PlayStation Q Lite planowana jest obecnie na listopad 2023 roku. Insider przyznaje, że pojawiają się głosy, według których sprzęt zadebiutuje na rynku dopiero w 2024 roku. Jednak na tę chwilę – jak podkreśla dziennikarz – wiele wskazuje na to, że nowa konsola przenośna Sony ukaże się za pół roku.



Powyższe doniesienia wciąż nie doczekały się komentarza ze strony japońskiej firmy. Niewykluczone, że na oficjalną zapowiedź PlayStation Q Lite będziemy musieli poczekać do czerwca. Według nieoficjalnych informacji to właśnie w tym miesiącu ma odbyć się PlayStation Showcase 2023, na którym Sony zaprezentuje „drugą fazę” PlayStation 5.