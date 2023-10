PlayStation 5 już niedługo stanie się „najbardziej udaną konsolą Sony w historii”

To właśnie pandemia Covid-19 sprawiła, że pierwsze kilka lat PS5 na rynku było dość trudne. Bardzo długo, konsola była niemal niemożliwa do kupienia, gdyż w większości regionów na świecie, podaż stale przewyższała popyt, a masowe wykupowanie zapasów przez skalperów, tylko pogarszało sytuację.

PlayStation 5 stanie się najlepiej sprzedającą się konsolą w historii Sony?

Jak się okazuje nie było to w stanie powstrzymać popularności PlayStation 5, która stała się najszybciej sprzedającą się konsolą Sony w historii w 2021 roku, przekraczając 10 milionów sprzedanych egzemplarzy w niecałe dziewięć miesięcy.

Krótko przed premierą PS5 pod koniec 2020 r., Totoki powiedział, że docelowa sprzedaż tej konsoli w całym cyklu jej żywotności to 100 milionów sztuk. Według stanu na kwiecień tego roku najnowsze PlayStation sprzedało się na całym świecie w liczbie 38,5 mln egzemplarzy, a biorąc pod uwagę dynamikę sprzedaży to spokojnie może pokonać zakładany cel.