Szef PlayStation ostro krytykuje Xbox Game Pass. Usługa „niszczy” całą branżę gier

W ubiegłym roku Jim Ryan wziął udział w rozmowie, gdzie poruszono kwestie Xbox Game Pass. Rozmowa wyciekła dopiero teraz w wyniku niedawnego ujawnienia dokumentów dotyczących Microsoftu. Szef PlayStation mocno uderzył w usługę konkurencyjnej firmy, stwierdzając, że niszczy ona wartość nie tylko poszczególnych gier, ale przyczynia się również do pogorszenia się wartości całej branży.

Mogę z dużą dozą pewności powiedzieć, że Microsoft wypróbował pierwszą opcję i w ogóle nie zadziałała. To skłoniło ich do dokonania dużego przejęcia. Rozmawiałem ze wszystkimi wydawcami i są zgodni, że nie podoba im się Game Pass, ponieważ niszczy on wartość nie tylko pojedynczych tytułów, ale także całej branży. Ostatnia liczba subskrybentów, którą Microsoft ogłosił w styczniu, wyniosła 25 milionów. Jestem pewien, że każdy ma na ten temat swoje zdanie, ale osobiście spodziewałem się większej liczby, biorąc pod uwagę wszystkie wydane pieniądze. Mamy blisko 50 milionów abonentów PS Plus. Wierzymy, że mamy znaczącą usługę subskrypcji.