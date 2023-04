Piosenka z filmu Super Mario Bros. ma szansę na nominację do Oscara

Film Super Mario Bros . Okazał się kasowym hitem i wygląda na to, że to nie koniec dobrych wiadomości. Piosenka wyśpiewana przez Jacka Blacka, grającego Bowser może być nominowana do walki o statuetkę Oscara. Jeśli zostanie zakwalifikowana, wystartuje w kategorii „najlepsza oryginalna piosenka”.

Jak zapewne wiecie, Bowser ma dwa cele. Pierwszy to dominacja nad światem i ten jest z gatunku łatwiejszych. Drugi to nakłonienie księżniczki Peach do poślubienia go.

Peach, zrozum, będę cię kochać do samego końca. Księżniczko Peach, sprawię, że będziesz moja – śpiewa filmowy złoczyńca, Bowser.

Wspomniana piosenka ma kilku autorów, gdyż Black stworzył ją do spółki z reżyserami filmu Aaronem Horvathem i Michaelem Jelenicem oraz Ericem Osmondem i Johnem Spikerem.