Super Mario Bros. ustanawia rekordy kasowe jako najlepiej zarabiający film na podstawie gry wideo

Super Mario Bros. trafił do kin w zeszłym tygodniu i od razu pobił rekord weekendowego otwarcia w USA, zarabiając tam nieco ponad 146 milionów dolarów. Uzyskana kwota sprawia to, że jest to najbardziej dochodowy weekend otwarcia dla filmu powstałego na bazie gry wideo. Przygody Mario zdetronizowały Sonic The Hedgehog 2, do którego należał wcześniejszy rekord - 141 mln dolarów na starcie. Mario stał się międzynarodowym hitem z wpływami przekraczającymi już 377 mln dolarów, co czyni go największym jak dotąd otwarciem roku.