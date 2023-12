Pierwszy zwiastun filmu animowanego The Tiger's Apprentice. W obsadzie głosowej Michelle Yeoh

Centralną postacią opowieści jest Tom, młodzieniec który skrywa w sobie magiczne moce i żeby je doskonalić zostaje uczniem mistrza Hu. Celem szkolenia jest panowanie nad mocami, a w rezultacie wykorzystanie ich do walki z porucznikiem Vattenem i jego organizacją znaną pod nazwą Klan Dziewięciu.

Filmowa adaptacja powieści Yepa ma dość długą historię. Pierwotnie do tego zadania przymierzało się Cartoon Network, ale stacja chciała z niej uczynić cykl filmów aktorskich. Niestety plan nie doszedł do skutku i ostatecznie zrezygnowano z pomysłu. Następnie prawa do ekranizacji nabył Paramount, ale nie można powiedzieć, żeby spieszył się z realizacją filmu. Zapowiedziano go ponad trzy lata temu i przekształcono w animację. Na początku reżyserię powierzono weteranowi Pixara, Carlosowi Baenie, ale ostatecznie postawiono na zespół składający się z Ramana Huiego (Polowanie na potwora), Yong Duk Jhuna (Krudowie) i Paula Watlinga (Kid Cosmic). Nad powstawaniem scenariusza czuwał sam autor książek.

The Tiger's Apprentice – premiera animacji została zaplanowana na 2024 rok

Poza wspomnianą wyżej Yeoh, w obsadzie usłyszymy także, takich aktorów jak: Brandon Soo Hoo, Henry Golding , Bowen Yang oraz Sherry Cola.

Premierę The Tiger's Apprentice w serwisie Paramount+ zapowiedziano na 2 lutego 2024 roku