Pierwszy gameplay z The Outer Worlds 2 na TGA 2024. Poznaliśmy termin wydania gry

Jednym z deweloperów obecnym na The Game Awards 2024 okazał się Obsidian Entertainment. Wraz z Microsoftem zaprezentowali pierwszy zwiastun pokazujący rozgrywkę z The Outer Worlds 2. Poznaliśmy również planowany termin wydania produkcji.

The Outer Worlds 2 - film z rozgrywki

The Outer Worlds 2 to nadchodzący RPG akcji, który będzie kontynuacją popularnej produkcji wydanej 2019. Twórcy ujawnili wcześniej plany związane z tworzeniem kontynuacji, lecz nagranie z TGA 2024 to pierwsza okazja, przy której możemy zobaczyć fragmenty gameplayu.