Pierwsze zdjęcie Supergirl. James Gunn prezentuje pierwsze ujęcie z planu

DC Studios rozpoczęło produkcję kolejnego kinowego filmu. Zaledwie rok po premierze Supermana otrzymamy Supergirl: Woman of Tomorrow, do której prace na planie już się rozpoczęły. Z tej okazji James Gunn udostępnił pierwsze zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Milly Alcock jako tytułową bohaterkę – a przynajmniej jej włosy.

Supergirl: Woman of Tomorrow – pierwsze zdjęcie z planu udostępnione przez Jamesa Gunna

Prezes studia zaprezentował enigmatyczne zdjęcie, na którym aktorka siedzi na swoim krześle z logiem produkcji, na planie filmu. Niestety jest odwrócona tytułem i jedyne co widzimy, to jej jasne włosy, które przez oświetlenie, przybierają czerwoną barwę. Fotografia zdradza również jedną z lokacji z filmu, którą będzie bar. Niewiele nam to mówi w kontekście samej historii, ale już wkrótce powinniśmy otrzymać więcej materiałów z Supergirl: Woman of Tomorrow.