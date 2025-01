Pierwsze spojrzenie na film Until Dawn. To będzie coś zupełnie innego od hitu PlayStation

Until Dawn nie będzie wierną adaptacją gry od Supermassive Games. Film przedstawi oryginalną historię, która rozgrywa się w zupełnie innym miejscu, daleko od zaśnieżonych gór Blackwood. Poznamy więc nowych bohaterów, którzy przeżywają podobny koszmar do grupy znajomych z growej wersji. Na tym zmiany się nie kończą i okazuje się, że bohaterowie filmu zostali uwięzieni w pętli, gdzie każda śmierć z rąk tajemniczego zabójcy, kończy się ich zmartwychwstaniem.

Jeszcze nie pełny zwiastun, ale przynajmniej pierwsze spojrzenie otrzymaliśmy na nowym materiale z filmowej adaptacji Until Dawn. Produkcja zadebiutuje w kinach w kwietniu bieżącego roku, a Sony Pictures dopiero teraz odkrywa karty ekranizacji jednej z najpopularniejszych gier na konsole PlayStation. W poniższym materiale posłuchacie, co do powiedzenia miał reżyser ​​David F. Sandberg​​​, a także scenarzysta Gary Dauberman oraz gwiazda widowiska Peter Stormare, który ma okazję powtórzyć swoją rolę znaną z gier.

Rok po tajemniczym zniknięciu jej siostry Melanie Clover i jej przyjaciele udają się do odległej doliny, aby znaleźć jakiekolwiek odpowiedzi. Eksplorując opuszczone centrum dla zwiedzających, zostają prześladowani przez zamaskowanego zabójcę i makabrycznie mordowani… tylko po to, by znaleźć się z powrotem na początku tego samego wieczoru. Uwięzieni w dolinie, zmuszeni są raz po raz przeżywać koszmar – tyle że za każdym razem zagrożenie ze strony zabójcy jest inne, a każde kolejne bardziej przerażające. Nadzieja maleje, a grupa wkrótce zdaje sobie sprawę, że pozostała im ograniczona liczba śmierci, a jedynym sposobem na ucieczkę jest przetrwanie do świtu.