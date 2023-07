Pierwsze reakcje na film Barbie. Dzieło Grety Gerwig zbiera świetne oceny

Barbie to komedia wyreżyserowana przez Gretę Gerwig. Autorami scenariusza jest sama reżyserka i Noah Baumbach. W obsadzie znaleźli się: Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Simu Liu, Ariana Greenblatt, Will Ferrell oraz America Ferrera. Barbie zadebiutuje w kinach 21 lipca 2023 roku. Najwidoczniej Warner Bros. nie obawia się konkurencji, gdyż tego samego dnia na wielkim ekranie zadebiutuje Oppenheimer Christophera Nolana.

Po wyrzuceniu z Barbielandu za bycie nieidealną lalką, Barbie wyrusza do świata ludzi, aby znaleźć prawdziwe szczęście, w czym pomaga jej delikatnie Ken. Na miejscu poznaje więcej osób podobnych do siebie.

Bardzie zbiera znakomite oceny krytyków

Nie mogę oficjalnie opuścić Twittera, zanim nie powiem wam wszystkim, że #Barbie jest obecnie moim ulubionym filmem roku. Greta Gerwig w jakiś sposób przerosła moje oczekiwania. Tak pięknie radzi sobie z pozytywami i negatywami Barbie. Dajcie Ryanowi Goslingowi nominację do Oscara, mówię śmiertelnie poważnie! – pisze Jamie Jirak z ComicBook.com.

Szczerze i przezabawnie! Występ Margot Robbie, klejnot koronny (Oskary, nadchodzimy). Jest super zabawny, ujmujący i magiczny z trzecim aktem, który cię rozwali. To nie jest kolejna komedia, to NAJLEPSZY film Grety Gerwig w historii! ! Odpowiednie ustawienie końcowe, co dalej. – pisze Atom.

Widziałem, jak #BarbieTheMovie i Greta Gerwig pozostawiają mnie całkowicie w chmurach, podobnie jak scenografia, kostiumy, fryzury i makijaż! Żyłem dla numerów tanecznych prowadzonych przez Simu Liu! To przecudowna zabawa z feministycznym akcentem. – mówi krytyk Carla Renata.

#BarbieTheMovie jest dowcipny, szczery i momentami wręcz zabawny. Ryan Gosling kradnie sceny, dostarczając najwięcej śmiechu, podczas gdy subtelny występ Margot Robbie chwyta za serce. Chociaż podobała mi się większość filmu, scenariusz wydaje się momentami rozdęty - to werdykt krytyk Sharrondy Williams.

Kolejne pomysły BARBIE nadejdą, ale numer jeden jest taki, że nie mogę uwierzyć, że Gretcie Gerwig uszło to na sucho! (mówię z podziwem) – pisze Kyle Buchanan z The New York Times.

Barbie to perfekcja. Greta Gerwig w subtelny sposób komentuje, co to znaczy być kobietą, w kapryśnej, wspaniałej i zabawnej formie. Cała obsada błyszczy, zwłaszcza Margot Robbie i Ryan Gosling w rolach, w których najwyraźniej się urodzili. - pisze Katcy Stephan z Variety.

Barbie zaskoczyła mnie i to w najlepszy możliwy sposób. Jest zabawna, bombastyczna i bardzo inteligentna. Występ Margot Robbie jest świetny, a Ryan Gosling i Simu Liu są czystą rozrywką! Cała obsada jest genialna! – to ocena Josepha Deckelmeiera ze Screen Rant.