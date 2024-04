Pierwsze fragmenty The Ministry of Ungentlemanly Warfare trafiły do sieci. Henry Cavill walczy z nazistami

Co prawda Henry Cavill pożegnał się z rolami Wiedźmina i Supermana, ale to co można zobaczyć w pierwszych fragmentach The Ministry of Ungentlemanly Warfare sugeruje, że doskonale trafił.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare to pierwszy film Henry’ego Cavilla po jego odejściu z roli Geralta w serialu Wiedźmin od Netflixa oraz ponownym zawieszeniu peleryny Supermana na kołku w uniwersum DC. Jest to produkcja wyreżyserowana przez Guya Ritchiego na podstawie książki Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII napisanej przez Damiena Lewisa.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare na kolejnym zwiastunie. Są pierwsze fragmenty z filmu

Film opowiada o prawdziwych faktach i autentycznej tajnej brytyjskiej organizacji z czasów II wojny światowej powołanej przez Winstona Churchilla. Zadaniem Special Operations Executive było prowadzenie nieregularnych działań wojennych przeciwko nazistom, które ostatecznie przyczyniły się do wygrania wojny nad Niemcami. Organizacja dała również początek innym tajnym agencjom na całym świecie.