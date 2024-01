The Ministry of Ungentlemanly Warfare na zwiastunie. Henry Cavill jako tajny agent

The Ministry of Ungentlemanly Warfare to pierwszy film Henry’ego Cavilla po jego odejściu z roli Geralta w serialu Wiedźmin od Netflixa oraz ponownym zawieszeniu peleryny Supermana na kołku w uniwersum DC. Produkcja wyreżyserowana przez Guya Ritchiego otrzymała pierwszy zwiastun, który prezentuje szpiegowski film akcji na podstawie książki Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII napisanej przez Damiena Lewisa. Film tej wiosny zadebiutuje w kinach, a teraz możemy zobaczyć, jak The Ministry of Ungentlemanly Warfare prezentuje się w akcji. Zwiastun zobaczycie poniżej.