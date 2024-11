Pieniądze Netflixa są gorsze? Twórcy nowych Wichrowych wzgórz odrzucili zawrotną ofertę 150 milionów dolarów

Branża spekuluje, że Warner Bros. wygrał, ponieważ zaoferował większe wsparcie kinowe, co dla Fennell i Robbie było kluczowe. Amazon, inny poważny gracz w przetargu, także obiecywał solidną promocję kinową, jednak oferta Warner Bros. okazała się bardziej przekonująca. Zdaniem analityków przegrana Netflixa może być sygnałem zmiany podejścia reżyserów i aktorów do modeli dystrybucji.

Trend wskazuje, że coraz więcej twórców i gwiazd filmowych zaczyna sprzeciwiać się streamingowej dominacji Netflixa, wybierając dla swoich produkcji klasyczne premiery kinowe. Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu Netflix był finansowym azylem dla wielu twórców, którzy przez lata miewali trudności z pozyskaniem środków na swoje filmy. Ale sytuacji tej sprzyjała pandemia. Teraz kina zdają się wracać do łask, co wpływa na to, że twórcy raz jeszcze postanawiają przekalkulować sposób dystrybucji filmu. Scenariusz ten działa jednak tylko wtedy, gdy twórcy są absolutnie pewni sukcesu finasowego filmu.