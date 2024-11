Na noże 3 z pełną dystrybucją kinową? Tego chce Daniel Craig

Argument finansowy jest kluczowy – przy odpowiedniej promocji Na noże 3 mogłoby zarobić imponujące 600 milionów dolarów globalnie, pokrywając koszty produkcji i kontraktów, jak spekulują specjaliści z branży. Ma to wskazywać, że obecna strategia Netflixa, choć zorientowana na utrzymanie subskrypcji, może hamować potencjał finansowy niektórych produkcji.

Mam nadzieję, że Netflix trochę go przesunie i ludzie będą mogli go obejrzeć. Ludzie, z którymi rozmawiam – fani, jak sądzę – chcą tylko zabrać swoje rodziny i pójść do kina. To wszystko, czego chcą. Miejmy nadzieję, że damy im takie doświadczenie – mówi Daniel Craig