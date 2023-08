Phil Spencer: w przyszłości więcej prezentacji Xboxa

Microsoft rozpoczął rok 2023 od wydarzenia Developer Direct, po którym odbyło się kilka pokazów ID@Xbox. Następnie w czerwcu zorganizowali wielkie wydarzenie - Xbox Games Showcase , po której nastąpiła dedykowana prezentacja Starfield, a teraz gigant uczestniczy w Gamescom . Wygląda na to, że narzucone tempo, to coś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić.

Mogę powiedzieć, że będziemy mieli więcej okazji, aby porozmawiać o tym, co robimy, ponieważ zakres treści jest tak mocny. Będziecie częściej mieli okazję do rozmów o naszych grach, ponieważ portfolio jest na tyle obszerne, że możemy je wesprzeć.

Microsoft spodziewa się sfinalizować przejęcie Activision Blizzard do października, a obecnie ma w ofercie nadchodzące gry, takie jak Avowed, Clockwork Revolution, The Elder Scrolls VI, Fable, Indiana Jones, The Outer Worlds 2, Perfect Dark, Senua's Saga: Hellblade II, South of Midnight , State of Decay 3 i Towerborne, a do tego dwa największe hity, czyli Starfield i Forza Motorsport w tym roku.