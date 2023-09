Phil Spencer: Super Mario Bros. Wonder to świetna zabawa

Jak widać na zdjęciu Spencer skorzystał również ze specjalnego stanowiska do robienia fotek.

Phil Spencer pokochał Mario

Super Mario Bros. Wonder to nowa platformówka 2D, skierowana do miłośników wąsatego hydraulika. W jaki sposób na rozgrywkę wpłynie tytułowy Wonder Flower? Okazuje się, że po jego zdobyciu sytuacja na planszy często zmieni się nie do poznania, co z pewnością urozmaici rozgrywkę. W Super Mario Bros. Wonder pojawi się także zupełnie nowy power-up, który sprawi, że Mario zamieni się w słonia. Stanie się wówczas nieco powolny, ale jego ogromna siła pozwoli mu bezproblemowo rozprawić się z większością przeciwników. Do gry zawitają także inne znane postacie takie jak Luigi, Peach, Yoshi oraz Daisy.